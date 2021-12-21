Наука и технологии
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Новый материал увеличит скорость зарядки электрокаров почти в 3 раза

Осталось дождаться его повсеместного использования
Предлагаемый стабильный анодный материал, изготовленный из полимеров на биологической основе, может открыть технологию чрезвычайно быстрой зарядки аккумуляторов для электромобилей.
Новый материал увеличит скорость зарядки электрокаров почти в 3 раза

В настоящее время для зарядки современных электрокаров требуется примерно 40 минут, в то время как газовые автомобили заправляются не более чем за пять минут. Для конкуренции электрокарам нужно заряжаться быстрее15 минут.

Группа ученых из Японского передового института науки и технологии (JAIST) недавно разработала подход к изготовлению анодов, который может привести к экстремально быстрой зарядке литий-ионных батарей.

Чтобы проверить эффективность своего анода и сравнить его с более распространенным графитом, исследователи провели ряд экспериментов. Результаты оказались многообещающими – предложенный материал анода оказался пригодным для быстрой зарядки благодаря улучшенной кинетике литий-ионного заряда. Более того, испытания на долговечность показали, что новые батареи сохраняют около 90 процентов своей первоначальной емкости даже после 3000 циклов заряда-разряда при высоких скоростях.

Один из исследователей считает, что чрезвычайно высокая скорость зарядки анодного материала, который они подготовили, может сделать его пригодным для использования в электромобилях.

Источник: Phys.org
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