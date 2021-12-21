Новый материал увеличит скорость зарядки электрокаров почти в 3 раза

В настоящее время для зарядки современных электрокаров требуется примерно 40 минут, в то время как газовые автомобили заправляются не более чем за пять минут. Для конкуренции электрокарам нужно заряжаться быстрее15 минут.



Группа ученых из Японского передового института науки и технологии (JAIST) недавно разработала подход к изготовлению анодов, который может привести к экстремально быстрой зарядке литий-ионных батарей.



Чтобы проверить эффективность своего анода и сравнить его с более распространенным графитом, исследователи провели ряд экспериментов. Результаты оказались многообещающими – предложенный материал анода оказался пригодным для быстрой зарядки благодаря улучшенной кинетике литий-ионного заряда. Более того, испытания на долговечность показали, что новые батареи сохраняют около 90 процентов своей первоначальной емкости даже после 3000 циклов заряда-разряда при высоких скоростях.



Один из исследователей считает, что чрезвычайно высокая скорость зарядки анодного материала, который они подготовили, может сделать его пригодным для использования в электромобилях.