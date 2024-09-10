Новый метаматериал улучшит спутниковую связь и передачу данных

Метаматериалы — это структуры, специально спроектированные для создания свойств, которые не встречаются в природных материалах. Новый метаматериал, представленный в журнале Communications Engineering, может позволить спутникам передавать больше данных, улучшить удаленное зондирование и повысить качество сигнала.

Текущие антенны работают с линейной поляризацией, что может привести к потере сигнала из-за несовпадения передатчика и приемника. Новый метаматериал преобразует линейную поляризацию в круговую, что улучшает качество связи и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как дождь и ионосферные помехи.

Метаматериал толщиной всего 0,64 мм сделан из медных клеток и легко производится с использованием обычных печатных плат.