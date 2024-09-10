Новый метаматериал улучшит спутниковую связь и передачу данных

Опубликовано 10 сентября 2024, 06:451 мин.
Новый метаматериал улучшит спутниковую связь и передачу данныхРазработка имеет толщину в 0,64 мм
Команда инженеров из Университета Глазго разработала ультратонкий 2D-метаматериал, который может значительно улучшить спутниковую связь, передачу данных и дистанционное зондирование.
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Метаматериалы — это структуры, специально спроектированные для создания свойств, которые не встречаются в природных материалах. Новый метаматериал, представленный в журнале Communications Engineering, может позволить спутникам передавать больше данных, улучшить удаленное зондирование и повысить качество сигнала.
Текущие антенны работают с линейной поляризацией, что может привести к потере сигнала из-за несовпадения передатчика и приемника. Новый метаматериал преобразует линейную поляризацию в круговую, что улучшает качество связи и устойчивость к атмосферным воздействиям, таким как дождь и ионосферные помехи.
Метаматериал толщиной всего 0,64 мм сделан из медных клеток и легко производится с использованием обычных печатных плат.