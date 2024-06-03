Новый метод анализа генетических данных поможет понять сложные заболевания

GSA-MiXeR позволит разрабатывать более персонализированное лечение. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics. Более 970 миллионов человек во всем мире живут с психическими заболеваниями. Хотя ученые уже определили гены, связанные с некоторыми болезнями, им сложно понять, как именно эти гены влияют на здоровье.

GSA-MiXeR анализирует данные крупномасштабных исследований, чтобы выявить, как группы генов совместно повышают риск заболевания. Например, инструмент показал, что гены, контролирующие кальциевые каналы и дофаминовые сигналы, играют важную роль в развитии шизофрении.

Понимание того, как работают гены, позволит создавать более эффективные лекарства с меньшими побочными эффектами.