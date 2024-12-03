Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 23:57
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Новый метод биопечати ускорил создание тканей в 10 раз

С использованием сфероидов
Ученые из Пенсильванского университета разработали новую технологию биопечати, которая ускоряет процесс создания тканей в 10 раз по сравнению с существующими методами. Этот прорыв может привести к значительному прогрессу в области трансплантации органов, регенеративной медицины и тестирования лекарств.
Новый метод биопечати ускорил создание тканей в 10 раз

© Ferra.ru

Биопечать позволяет создавать трехмерные структуры из живых клеток, которые развиваются в функциональные ткани. Но ранее существующие технологии не могли создавать ткани с необходимой плотностью клеток, что затрудняло их использование в клинической практике. Новая методика использует сфероиды — клеточные группы с высокой плотностью, что позволяет создавать более сложные и жизнеспособные ткани.

Технология HITS-Bio, разработанная исследователями, использует массив из множества сопел, которые могут печатать сразу несколько сфероидов. Это увеличивает скорость создания тканей и позволяет работать с высококачественными клетками. Новый метод продемонстрировал свою эффективность, создав хрящевую ткань размером 1 куб. см за менее чем 40 минут.

Кроме того, ученые продемонстрировали успешное использование биопечати для восстановления костей в ходе операции на крысах. С помощью новой технологии клеточные сферы, введенные в поврежденную область черепа, стимулировали ускоренное заживление. После трех недель рана зажила на 91%, а через шесть недель — на 96%.

Эта инновация открывает новые возможности для создания функциональных тканей и органов, включая сложные структуры, такие как печень, а также для разработки методов, которые могут использоваться в клинической практике и трансплантации.

Новый метод биопечати ускорил создание тканей в 10 раз

© Nature Communications

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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