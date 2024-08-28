Новый метод борьбы с раком поджелудочной железы показал успех

Рак поджелудочной железы, особенно его форма — аденокарцинома, является одним из наиболее сложных для лечения видов рака с низким пятилетним уровнем выживаемости — всего 13%. Проблема заключается в сложной микросреде опухоли, которая блокирует доставку лекарств и проникновение иммунных клеток.

Команда ученых разработала метод, использующий наночастицы для доставки активаторов STING и TRL4, что позволяет преодолевать барьеры опухоли и активировать иммунный ответ. Результаты экспериментов на мышах показали, что 8 из 9 особей испытали некроз и уменьшение опухоли, а у двух мышей опухоли исчезли полностью.