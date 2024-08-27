Новый метод диагностики поможет улучшить лечение хронических ран

Опубликовано 27 августа 2024, 23:071 мин.
Новый метод диагностики поможет улучшить лечение хронических ранИсследование показало, что он может предотвратить ампутации
Ученые разработали новый метод для обнаружения бактерий в ранах, который может помочь предотвратить ампутацию конечностей у пациентов с диабетом. Новый метод, основанный на аутофлуоресцентной визуализации, позволяет врачам точно определить наличие и тип бактерий в ранах. Это особенно важно для пациентов с диабетическими язвами, которые могут привести к ампутации ноги.
Традиционные методы обнаружения бактерий в ранах не всегда точны, что может привести к неправильному лечению, отметили ученые. Новый метод позволяет врачам обнаружить бактерии в ранах в режиме реального времени, что позволяет им быстрее и эффективнее лечить пациентов. Это также может помочь избежать назначения антибиотиков, что может привести к развитию устойчивости к антибиотикам.
Ученые продолжают исследования в этой области и надеются, что новый метод будет широко применяться в медицинской практике.