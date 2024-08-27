Новый метод диагностики поможет улучшить лечение хронических ран

Традиционные методы обнаружения бактерий в ранах не всегда точны, что может привести к неправильному лечению, отметили ученые. Новый метод позволяет врачам обнаружить бактерии в ранах в режиме реального времени, что позволяет им быстрее и эффективнее лечить пациентов. Это также может помочь избежать назначения антибиотиков, что может привести к развитию устойчивости к антибиотикам.

Ученые продолжают исследования в этой области и надеются, что новый метод будет широко применяться в медицинской практике.