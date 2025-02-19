Новый метод ИИ помог расшифровать активность мозга

Метод, называемый MARBLE, анализирует электрическую активность нейронов и разделяет ее на динамические паттерны, которые можно обучать с помощью нейронной сети. Исследования, проведенные на макаках и крысах, показали, что при использовании одинаковых стратегий мозговые паттерны этих животных совпадают.

Что отличает MARBLE от традиционных методов, так это способность анализировать динамические данные, которые меняются со временем. Он работает с геометрическими структурами в многомерных пространствах, что позволяет более точно интерпретировать мозговую активность.

Ученые применили MARBLE для анализа мозговых сигналов, полученных при выполнении различных задач, и обнаружили, что метод может более точно предсказывать движения животных, чем другие способы. Кроме того, метод MARBLE способен объединять данные из разных экспериментов, создавая общую структуру для анализа.