Новый метод лечения рака мозга улучшил выживаемость даже при неоперабельных формах

Исследование показало, что сочетание электротерапии TTFields, химиотерапии и иммунотерапии препаратом пембролизумаб способно существенно увеличить продолжительность жизни пациентов, включая тех, кому невозможно провести операцию.

Устройство TTFields воздействует на опухоль слабыми переменными электрическими полями, нарушая деление раковых клеток и привлекая иммунные клетки для атаки.

При этом пембролизумаб усиливает эффект, позволяя организму эффективнее бороться с опухолью. Пациенты в исследовании жили в среднем на 10 месяцев дольше, а в случае неоперабельных опухолей — на 13 месяцев.

Авторы отмечают, что крупные опухоли могут активировать иммунный ответ ещё сильнее, так как дают больше целей для терапии.

Сейчас метод проверяется в рамках масштабного международного клинического испытания, в котором участвуют более 700 человек.