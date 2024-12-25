Новый метод микроскопии помог получить более четкие изображения клеток

Исследователи предложили решение, заключающееся в замораживании образцов, что позволяет устранить движение клеток и получить более яркие изображения. Благодаря этому подходу изображение стало в восемь раз ярче, чем при использовании традиционных методов Рамановской микроскопии. Кроме того, замораживание образцов позволяет использовать более длительные экспозиции без риска повредить клетки.

Особенность нового метода заключается в том, что для получения изображений не требуются химические вещества или красители, что позволяет получить более точное представление о процессах в клетках и молекулярных взаимодействиях. Исследователи также подтвердили, что замораживание сохраняет физико-химические состояния белков, что дает значительное преимущество по сравнению с химическими методами фиксации.

Этот новый метод Рамановской микроскопии может быть полезен в различных областях биологических наук, включая медицину и фармацевтику, и может стать важным инструментом для более глубокого понимания молекулярных процессов в организме.