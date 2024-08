Новый метод модификации крови решит проблемы донорства

Разработан способ создания универсальной крови для трансфузий

Международная исследовательская группа представила новый метод модификации крови, который может изменить подход к пересадке органов и трансфузиям. Этот метод, опубликованный в Proceedings of the National Academy of Sciences, позволяет защитить эритроциты для криопереноса органов и потенциально сделать кровь универсальной для трансфузий между людьми и даже видами.