Новый метод МРТ определит риск сердечных заболеваний по жиру у сердца

С помощью этой технологии врачи смогут анализировать эпикардиальный жировой слой — ткань, которая естественным образом окружает сердце. В норме этот жир защищает сердце, но при некоторых заболеваниях, таких как ожирение, гипертония и диабет, он может накапливаться, воспаляться и становиться опасным. Если жир в этом слое содержит слишком много насыщенных жировых кислот, это может привести к выделению вредных веществ, способных повреждать сердечную мышцу.

Исследования, проведенные в лаборатории, показали обнадеживающие результаты: новая МРТ-методика позволяет точно определить, какой тип жира присутствует вокруг сердца. Это дает возможность выявить пациентов, у которых может развиться сердечная болезнь, еще до появления явных симптомов. Врачи уверены, что это поможет улучшить лечение и предотвратить осложнения.