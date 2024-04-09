Новый метод обнаружения турбулентности в авиации повысит безопасность полетов

Ученые предлагают использовать символический классификационный подход на основе генетического программирования для обнаружения аномалий турбулентности непосредственно из быстрых регистраторов доступа (QAR) на борту самолетов. Эти устройства предоставляют ценную информацию о полетных условиях и являются стандартным оборудованием на современных воздушных судах.

Гонин Ин, соавтор исследования, отмечает, что использование данных QAR позволяет универсальное применение метода и упрощает его внедрение в авиационном секторе.

Интеграция символических классификаторов в системы мониторинга турбулентности обещает значительно улучшить безопасность гражданской авиации. По словам соавтора Пак-Уай Чана, это позволит улучшить точность идентификации аномалий турбулентности и оптимизировать процесс их обнаружения.

Исследование предоставляет эффективный метод для обнаружения аномалий турбулентности, который позволит авиакомпаниям и авиационным властям повысить безопасность полетов и предотвратить потенциальные убытки, связанные с турбулентностью.