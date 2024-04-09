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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 14:33
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Новый метод обнаружения турбулентности в авиации повысит безопасность полетов

Исследование
С увеличением воздействия изменения климата и расширения авиационной индустрии проблема воздушной турбулентности становится значительной угрозой для безопасности гражданской авиации. Однако новое исследование, опубликованное в Advances in Atmospheric Sciences, предлагает новый подход к обнаружению турбулентности на борту воздушных судов.
Новый метод обнаружения турбулентности в авиации повысит безопасность полетов

© Ferra.ru

Ученые предлагают использовать символический классификационный подход на основе генетического программирования для обнаружения аномалий турбулентности непосредственно из быстрых регистраторов доступа (QAR) на борту самолетов. Эти устройства предоставляют ценную информацию о полетных условиях и являются стандартным оборудованием на современных воздушных судах.

Гонин Ин, соавтор исследования, отмечает, что использование данных QAR позволяет универсальное применение метода и упрощает его внедрение в авиационном секторе.

Интеграция символических классификаторов в системы мониторинга турбулентности обещает значительно улучшить безопасность гражданской авиации. По словам соавтора Пак-Уай Чана, это позволит улучшить точность идентификации аномалий турбулентности и оптимизировать процесс их обнаружения.

Исследование предоставляет эффективный метод для обнаружения аномалий турбулентности, который позволит авиакомпаниям и авиационным властям повысить безопасность полетов и предотвратить потенциальные убытки, связанные с турбулентностью.