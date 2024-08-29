Новый метод охлаждения улучшит точность атомных часов

В своей работе ученые применили новый подход к лазерному охлаждению водорода и антиводорода, что позволило им повысить точность и стабильность измерений. С помощью данной техники они смогли существенно улучшить параметры часовых переходов, используя тонкие спектроскопические линии и узкий спектр возбуждения.

По словам одного из авторов исследования, новая методика охлаждения позволяет более точно контролировать состояние атомов и минимизировать влияние потенциальных искажений. Это открывает возможности для применения технологии в других областях, таких как квантовая информация и вычисления.