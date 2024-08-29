Новый метод охлаждения улучшит точность атомных часов

Опубликовано 29 августа 2024, 20:481 мин.
Новый метод охлаждения улучшит точность атомных часовПроведено исследование
Ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST), Университета Колорадо и Университета штата Пенсильвания разработали новую технику охлаждения атомов, которая может значительно повысить точность атомных часов. Техника, описанная в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, использует метод cизифово охлаждение для улучшения работы атомных часов на основе оптической решетки из иттербия.
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В своей работе ученые применили новый подход к лазерному охлаждению водорода и антиводорода, что позволило им повысить точность и стабильность измерений. С помощью данной техники они смогли существенно улучшить параметры часовых переходов, используя тонкие спектроскопические линии и узкий спектр возбуждения.
По словам одного из авторов исследования, новая методика охлаждения позволяет более точно контролировать состояние атомов и минимизировать влияние потенциальных искажений. Это открывает возможности для применения технологии в других областях, таких как квантовая информация и вычисления.