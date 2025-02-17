Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2025, 23:25
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Новый метод поиска антител поможет в изучении Альцгеймера и Паркинсона

Разработана платформа для изучения токсичных белков мозга
Ученые создали новую платформу для поиска антител, способных взаимодействовать с токсичными белковыми агрегатами, связанными с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Это открытие может помочь в изучении механизмов заболеваний и разработке новых методов лечения.
Новый метод поиска антител поможет в изучении Альцгеймера и Паркинсона

© Ferra.ru

В основе болезни Альцгеймера и Паркинсона лежит процесс агрегации белков — когда определенные белки в мозге складываются неправильно и образуют вредные скопления. Эти агрегаты, называемые олигомерами, повреждают нервные клетки, но изучать их сложно, так как они нестабильны и быстро изменяют свою структуру.

Традиционные методы не позволяют эффективно исследовать такие белки, но команда ученых из Имперского колледжа Лондона разработала подход, который объединяет вычислительные технологии и направленную эволюцию. Это позволяет быстро создавать антитела, способные связываться с токсичными белками или препятствовать их агрегации.

Руководитель исследования Франческо Априле отметил, что с помощью новой платформы удалось получить так называемые нанотела — небольшие антитела, которые способны взаимодействовать с амилоид-бета и альфа-синуклеином. Эти белки играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Изучая нанотела, ученые смогли выделить области белков, которые потенциально могут стать мишенями для новых лекарств. Это открывает перспективы для создания препаратов, способных замедлить или даже предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний.

Новый метод поиска антител поможет в изучении Альцгеймера и Паркинсона

© Francesco Aprile

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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