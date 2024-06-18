Наука и технологии
Опубликовано 18 июня 2024, 23:13
1 мин.

Новый метод позволит обнаруживать мельчайшие дефекты в материалах

С помощью микроскопии
Ученые разработали новый метод визуализации микроструктур в наномасштабе с использованием рентгеновских микроскопов. Этот подход позволяет обнаруживать малейшие трещины и включения, которые ранее были трудны для визуализации. Особенно в материаловедении и контроле качества такое развитие будет иметь важное значение.
Новый метод позволит обнаруживать мельчайшие дефекты в материалах

© Ferra.ru

Традиционные методы изображения рентгеновскими лучами не всегда достаточно эффективны для обнаружения малых или низкоденситетных структур. Однако новый подход позволяет использовать рассеянный свет для создания изображений, в которых становятся видимы мельчайшие детали и структуры, не доступные для обычных методов.

Эта техника может даже делать видимыми структуры, находящиеся ниже разрешения обычного рентгеновского микроскопа, что делает ее важным инструментом для будущих исследований материалов и контроля качества.

Предложенный метод легко интегрируется в существующие рентгеновские микроскопы, что делает его доступным для применения в индустрии и академических исследованиях, улучшая возможности обнаружения дефектов и несовершенств в материалах.

Новый метод позволит обнаруживать мельчайшие дефекты в материалах
© Hereon/ Sami Wirtensohn
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
,
#наука
,
#технологии