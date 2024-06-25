Новый метод позволит определить наличие антибиотиков по отпечаткам пальцев

Опубликовано 25 июня 2024, 22:28
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Новый метод позволит определить наличие антибиотиков по отпечаткам пальцевВ организме пациентов с туберкулезом
Ученые из Университета Суррея разработали метод, позволяющий определять наличие антибиотиков в организме пациентов с туберкулезом через отпечатки пальцев. Опубликованные результаты показали, что точность такого тестирования почти не уступает анализу крови.
Профессор Мелани Бейли, один из авторов исследования, отметила, что новый метод может значительно облегчить мониторинг лечения туберкулеза и других заболеваний, так как он менее инвазивен по сравнению с обычными тестами.
Исследование проводилось на десяти пациентах с туберкулезом в Университетском медицинском центре Гронингена. Пациентам предложили простой способ собрать отпечатки пальцев, используя специальные перчатки для индукции потоотделения.
Пробные образцы были отправлены в Центр ионных пучков Суррея и проанализированы с использованием масс-спектрометрии, что позволило точно определить наличие антибиотиков и их метаболитов в поту пациентов.