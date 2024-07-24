Новый метод позволит отследить индивидуальные изменения в РНК клеток

Редактирование РНК является важным процессом для нормального функционирования клеток, однако до сих пор ученые не могли детально изучать его. Новый метод позволяет наблюдать за редактированием РНК в реальном времени, что дает возможность понять, как эти изменения связаны с развитием различных заболеваний.

Исследователи обнаружили, что здоровые и раковые клетки имеют разные паттерны редактирования РНК. Например, в раковых клетках почек наблюдается недостаток редактирования, в то время как в раковых клетках молочной железы — избыток. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения рака.

Метод EndoVIA позволяет ученым по всему миру идентифицировать новые мишени для терапии рака. Дальнейшие исследования в этой области помогут раскрыть механизмы, лежащие в основе развития различных заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Central Science.