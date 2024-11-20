Новый метод предскажет настроение с помощью данных с носимых устройств

На основе анализа данных 168 пациентов с расстройствами настроения, собранных за 429 дней, ученые выявили 36 характеристик сна и циркадных ритмов. Применив эти данные к алгоритмам машинного обучения, они смогли с высокой точностью предсказать депрессивные, маниакальные и гипоманиакальные эпизоды.

Исследование показало, что изменения циркадных ритмов являются важным предсказателем настроения. В частности, задержка циркадных ритмов увеличивает риск депрессии, а их опережение — маниакальных эпизодов.

Профессор Хеон-Чжон Ли отметил, что использование только данных о сне и циркадных ритмах из носимых устройств делает этот метод более доступным и эффективным в реальной жизни. Ученые надеются, что в будущем пациенты смогут получать рекомендации по улучшению сна через мобильные приложения, чтобы предотвратить эпизоды расстройств настроения.

Главный исследователь Ким Дже Кён подчеркнул, что новый метод значительно снижает затраты на сбор данных и улучшает клиническую применимость.

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