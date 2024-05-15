Новый метод проектирования зданий предотвратить их обрушения

Опубликовано 15 мая 2024, 23:36
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Новый метод проектирования зданий предотвратить их обрушенияКонцепт структурного предохранителя
Современные методы проектирования зданий в основном направлены на улучшение связности между компонентами конструкции. Однако в случае отказа одного из компонентов эта связность может привести к риску прогрессирующего обрушения, что может привести к полному или масштабному коллапсу. Для предотвращения подобных инцидентов ученые из ICITECH-UPV (Университет Политехнической Валенсии) предложили новый подход к проектированию.
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Принцип метода, разработанного командой UPV, заключается в использовании концепции структурного предохранителя, который позволяет изолировать поврежденные части здания и предотвращать распространение серьезных отказов по всей конструкции.
Разработанный метод имеет минимальное влияние на стоимость конструкции и может быть применен практически к любому новому зданию. Он уже прошел успешную проверку на полномасштабной постройке из сборных бетонных блоков и в настоящее время адаптируется для зданий, построенных с использованием бетона на месте и стали.