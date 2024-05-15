Новый метод проектирования зданий предотвратить их обрушения

Принцип метода, разработанного командой UPV, заключается в использовании концепции структурного предохранителя, который позволяет изолировать поврежденные части здания и предотвращать распространение серьезных отказов по всей конструкции.

Разработанный метод имеет минимальное влияние на стоимость конструкции и может быть применен практически к любому новому зданию. Он уже прошел успешную проверку на полномасштабной постройке из сборных бетонных блоков и в настоящее время адаптируется для зданий, построенных с использованием бетона на месте и стали.