Новый метод распознавания эмоций улучшил точность и скорость анализа

Ранее системы распознавания эмоций использовали статичные изображения, что не позволяло уловить динамику изменений эмоций в процессе общения. Новый метод Сюя фокусируется на видеопоследовательностях, что позволяет отслеживать изменения выражений лица и предоставлять детальный анализ эмоций в реальном времени.

Система применяет алгоритм «хаотического прыжка лягушки» для улучшения ключевых черт лица, имитируя поведение лягушек при поиске пищи. CNN, обученная на наборе данных человеческих выражений, анализирует несколько кадров видео, выявляя движения рта, глаз и бровей. Точность метода достигает 99%, что идеально подходит для реального времени и может быть использовано в различных областях, включая психическое здоровье, взаимодействие с компьютером и безопасность.