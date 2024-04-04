Новый метод сбора ДНК из воздуха поможет раскрыть преступления

Исследование, опубликованное в журнале Electrophoresis, было проведено под руководством специалистов по судебной медицине из Университета Флиндерса и ставит на проверку новый метод с использованием обычных кондиционеров и портативного устройства для сбора воздушных образцов, которое регулярно используется для тестирования на COVID-19 и другие вирусы в больницах, школах и домах престарелых.

Исследование показало, что человеческая ДНК может находиться в воздухе после разговоров, дыхания, отшелушивания клеток кожи или размещения на поверхности и собираться для анализа ДНК. Это открывает новые перспективы для судебных следствий, даже если преступник пытается уничтожить следы.

Сбор следов ДНК, включающих всего лишь несколько человеческих клеток, часто используется в криминалистике. Новые технологии, в том числе методы сбора окружающей среды ДНК (eDNA) из воздуха, почвы, воды и других источников, предоставляют новые возможности для сбора доказательств.

Результаты исследования показали, что человеческая ДНК может быть собрана на поверхности кондиционеров и из воздуха, причем образцы воздуха, скорее всего, отражают более недавнее пребывание, в то время как предыдущие пользователи помещения преобладают в кондиционерах.