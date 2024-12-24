Новый метод сканирования легких показывает эффект лечения в реальном времени

Метод использует специальный газ перфлуоропропан, который безопасно вдыхается пациентами и может быть замечен на МРТ-сканерах. С помощью этого газа ученые могут наблюдать, как воздух движется в легких, а также видеть, какие участки легких плохо вентилируются и нуждаются в лечении.

По словам ученых, этот метод позволяет точнее определить, какие части легких улучшаются при использовании лекарства. Например, при сканировании пациента во время использования ингалятора, можно увидеть, какие участки легких становятся более проходимыми для воздуха.

Команда также применяла новый метод для пациентов с астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также для тех, кто перенес трансплантацию легких. Сканы показали, как изменение функции легких может помочь в выявлении ранних признаков хронического отторжения трансплантатов, что позволяет начинать лечение до появления явных симптомов.