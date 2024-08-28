Новый метод стимуляции мозга улучшил симптомы депрессии за пять дней

Мозг человека постоянно генерирует электрические сигналы, включая альфа-осцилляции с частотой 8−12 Гц, которые преобладают, когда мы расслаблены или сосредоточены. У пациентов с депрессией эти волны часто дисбалансированы, особенно в левой части префронтальной коры.

Используя новую систему, ученые смогли сбалансировать эти альфа-волны, что привело к улучшению состояния у 80% участников исследования. Сеансы проводились ежедневно в течение пяти дней, и улучшение сохранялось в течение двух недель.

Дальнейшие исследования будут направлены на проведение рандомизированного двойного слепого контроля. Фролих отмечает, что этот метод может стать безопасной альтернативой медикаментозному лечению депрессии.

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