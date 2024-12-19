Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 22:19
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Новый метод тестирования лекарств поможет в лечении склероза

С использованием модели из стволовых клеток ускоряет поиск лекарств
Ученые из Японии разработали модель для тестирования лекарств, которая поможет ускорить поиск эффективных препаратов для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС). Это тяжелое заболевание быстро прогрессирует и приводит к параличу мышц из-за гибели моторных нейронов. Время для поиска эффективных средств ограничено, так как средняя продолжительность жизни пациентов с БАС составляет всего три года.
Новый метод тестирования лекарств поможет в лечении склероза

© Ferra.ru

Исследователи из Университета Кэйо, под руководством Хидэюки Окано, создали метод, позволяющий получать моторные нейроны из стволовых клеток, взятых непосредственно у пациентов с БАС. Что важно, полученные нейроны в лабораторных условиях проявляют повышенную чувствительность к клеточной смерти, как и в организме пациента.

Для ускорения анализа ученые сотрудничали с японской компанией Nikon, которая разработала специальное программное обеспечение для отслеживания выживаемости нейронов. Это позволяет использовать метод как высокопроизводительный скрининг для выявления эффективных препаратов.

Новая модель также позволяет анализировать реакции на лекарства у пациентов с редкими формами БАС, что помогает прогнозировать, как конкретный пациент будет реагировать на лечение.

Новый метод тестирования лекарств поможет в лечении склероза

© Satoru Morimoto

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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