Новый метод тестирования лекарств поможет в лечении склероза

Исследователи из Университета Кэйо, под руководством Хидэюки Окано, создали метод, позволяющий получать моторные нейроны из стволовых клеток, взятых непосредственно у пациентов с БАС. Что важно, полученные нейроны в лабораторных условиях проявляют повышенную чувствительность к клеточной смерти, как и в организме пациента.

Для ускорения анализа ученые сотрудничали с японской компанией Nikon, которая разработала специальное программное обеспечение для отслеживания выживаемости нейронов. Это позволяет использовать метод как высокопроизводительный скрининг для выявления эффективных препаратов.

Новая модель также позволяет анализировать реакции на лекарства у пациентов с редкими формами БАС, что помогает прогнозировать, как конкретный пациент будет реагировать на лечение.