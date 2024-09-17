Новый метод улучшит генерацию изображений с помощью ИИ

Опубликовано 17 сентября 2024, 01:301 мин.
Новый метод улучшит генерацию изображений с помощью ИИElasticDiffusion решает проблемы с соотношением сторон и деталями
Ученые из Университета Райса представили новый метод генерации изображений с помощью предобученных диффузионных моделей, названный ElasticDiffusion. В традиционных моделях, таких как Stable Diffusion и DALL-E, возникают проблемы с созданием изображений различных размеров и соотношений сторон, что приводит к дефектам, например, к странным деформациям или повторяющимся элементам.
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ElasticDiffusion решает эти проблемы, разделяя локальные и глобальные сигналы в процессе генерации. Локальный сигнал отвечает за детали, такие как форма глаза или текстура шерсти, в то время как глобальный сигнал формирует общую структуру изображения. Этот подход позволяет создавать более точные изображения без повторений и визуальных искажений.
Метод ElasticDiffusion требует больше времени для генерации изображений — до 6−9 раз больше по сравнению с традиционными моделями. Однако ученые надеются сократить это время и сделать процесс генерации более эффективным, что откроет новые возможности для применения ИИ в создании изображений.