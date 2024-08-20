Новый метод управления осязанием поможет при хронической боли

Молекула фосфатидной кислоты способна снижать активность определённых ионных каналов, отвечающих за чувство прикосновения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Автором работы является Маттью Габриэль, аспирант лаборатории профессора Тибора Рохаца из Рутгерского медицинского университета.

Увеличение уровня фосфатидной кислоты в клетках делает их менее чувствительными к прикосновениям. Эксперименты на сенсорных нейронах и мышах подтвердили, что при ингибировании образования фосфатидной кислоты животные становились более чувствительными к прикосновениям.

Эти результаты указывают на то, что липиды играют ключевую роль в регуляции сенсорных ощущений. Разработка целевых методов лечения, направленных на эти естественные пути, может значительно улучшить лечение воспалительной боли, где существующие методы часто оказываются недостаточно эффективными.