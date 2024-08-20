Наука и технологии
Опубликовано 20 августа 2024, 06:45
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Новый метод управления осязанием поможет при хронической боли

Естественная молекула помогает снизить чувствительность к прикосновениям
Исследователи из Ратгерского университета обнаружили способ управления рецепторами, которые контролируют чувство прикосновения. Это открытие может привести к более эффективному лечению хронической боли.
Новый метод управления осязанием поможет при хронической боли

© Ferra.ru

Молекула фосфатидной кислоты способна снижать активность определённых ионных каналов, отвечающих за чувство прикосновения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Автором работы является Маттью Габриэль, аспирант лаборатории профессора Тибора Рохаца из Рутгерского медицинского университета.

Увеличение уровня фосфатидной кислоты в клетках делает их менее чувствительными к прикосновениям. Эксперименты на сенсорных нейронах и мышах подтвердили, что при ингибировании образования фосфатидной кислоты животные становились более чувствительными к прикосновениям.

Эти результаты указывают на то, что липиды играют ключевую роль в регуляции сенсорных ощущений. Разработка целевых методов лечения, направленных на эти естественные пути, может значительно улучшить лечение воспалительной боли, где существующие методы часто оказываются недостаточно эффективными.

Новый метод управления осязанием поможет при хронической боли
© Nature Communications
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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