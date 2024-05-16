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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 22:48
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Новый метод ускорит онлайн-транзакции в 20 раз

И защитит их от взлома квантовыми компьютерами
Австралийские ученые совместно с коллегами создали способ ускорить работу цифровых подписей в 20 раз. Это обеспечит более быстрые и безопасные онлайн-платежи. Технология позволит защитить транзакции от взлома квантовыми компьютерами, которые появятся в будущем.
Новый метод ускорит онлайн-транзакции в 20 раз
© Fotis Fotopoulos

Исследователи оптимизировали работу алгоритма Falcon, который отвечает за безопасность цифровых подписей. Теперь он работает в 20 раз быстрее на видеокартах (GPU) по сравнению с обычными процессорами (CPU).

Цифровые подписи используются для проверки подлинности всех видов онлайн-транзакций. С ростом популярности электронной коммерции и интернета вещей (IoT) нагрузка на системы обработки данных постоянно увеличивается.

Новая технология позволит серверам обрабатывать миллионы цифровых подписей в секунду, что значительно ускорит онлайн-платежи и работу различных IoT-устройств.

По словам ученых, их разработка сделает онлайн-транзакции не только безопаснее, но и быстрее.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#квантовый
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#разработка