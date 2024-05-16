Новый метод ускорит онлайн-транзакции в 20 раз

Исследователи оптимизировали работу алгоритма Falcon, который отвечает за безопасность цифровых подписей. Теперь он работает в 20 раз быстрее на видеокартах (GPU) по сравнению с обычными процессорами (CPU).

Цифровые подписи используются для проверки подлинности всех видов онлайн-транзакций. С ростом популярности электронной коммерции и интернета вещей (IoT) нагрузка на системы обработки данных постоянно увеличивается.

Новая технология позволит серверам обрабатывать миллионы цифровых подписей в секунду, что значительно ускорит онлайн-платежи и работу различных IoT-устройств.

По словам ученых, их разработка сделает онлайн-транзакции не только безопаснее, но и быстрее.