Новый метод ускорит онлайн-транзакции в 20 раз

Опубликовано 16 мая 2024, 22:48
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Новый метод ускорит онлайн-транзакции в 20 разИ защитит их от взлома квантовыми компьютерами
Австралийские ученые совместно с коллегами создали способ ускорить работу цифровых подписей в 20 раз. Это обеспечит более быстрые и безопасные онлайн-платежи. Технология позволит защитить транзакции от взлома квантовыми компьютерами, которые появятся в будущем.
Исследователи оптимизировали работу алгоритма Falcon, который отвечает за безопасность цифровых подписей. Теперь он работает в 20 раз быстрее на видеокартах (GPU) по сравнению с обычными процессорами (CPU).
Цифровые подписи используются для проверки подлинности всех видов онлайн-транзакций. С ростом популярности электронной коммерции и интернета вещей (IoT) нагрузка на системы обработки данных постоянно увеличивается.
Новая технология позволит серверам обрабатывать миллионы цифровых подписей в секунду, что значительно ускорит онлайн-платежи и работу различных IoT-устройств.
По словам ученых, их разработка сделает онлайн-транзакции не только безопаснее, но и быстрее.