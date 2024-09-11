Наука и технологии
Опубликовано 11 сентября 2024, 04:30
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Новый метод визуализации тканей изменит трансплантологию

Разработано устройство для неинвазивной оценки тканей
Ученые из Королевского колледжа Лондона, Университета Южной Дании и Бостонского университета разработали устройство для неинвазивной визуализации тканей. Опубликованное исследование в журнале Nature Communications показывает что, это устройство может значительно улучшить трансплантацию хрящевой ткани и лечение остеоартрита.
Новый метод визуализации тканей изменит трансплантологию

© Ferra.ru

Новое устройство использует свет для получения молекулярной структуры глубоких тканей без необходимости применения флуоресцентных меток. Это первый в своем роде аппарат, способный предоставлять четкое изображение внутренней структуры тканей, что помогает улучшить качество и безопасность трансплантатов.

Традиционные методы, такие как флуоресцентная микроскопия, используют метки, что ограничивает видимость и может быть токсичным для клеток. Новая технология, Раманская спектральная проекционная томография, позволяет глубже и точнее изучать экстрацеллюлярный матрикс без разрушения тканей.

Эта разработка может не только снизить затраты на производство тканей в лаборатории на 50%, но и открыть новые возможности для диагностики и лечения рака и аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

Новый метод визуализации тканей изменит трансплантологию
© Nature Communications
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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