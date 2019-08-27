Новый Ми-24 с пушечным вооружением продемонстрировали публике

Масса пустого вертолета, в зависимости от выбранного опционального оборудования, может быть снижена на 430 кг. Перечень применяемого вооружения значительно расширен управляемыми ракетами разных типов. Новейшая машина по своей боевой эффективности не уступает современным вертолетам последнего поколения.

Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков пояснил: «Конструкция Ми-24 оказалась настолько удачной, что сегодня – это один из наиболее востребованных вертолетов в мире».

Транспортно-боевой вертолет Ми-24П предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Одной из наиболее важных особенностей Ми-24П является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до трех раненных с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.