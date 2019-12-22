Новый микроскоп "научит" смартфоны снимать видео с 1000-кратным увеличением

По словам создателей новинки, микроскоп предназначен для исследователей, учащихся, а также для всех людей, которые увлечены микромиром. Отмечается, что Diple обеспечивает 1000-кратное увеличение, выводя изображение прямо на дисплей смартфона, с возможностью сохранения изображений и видео. Кроме того, благодаря новаторской оптической схеме, на которую, к слову, компания уже успела подать патент, Diple позволяет снимать изображения высокого качества. Новый микроскоп обладает миниатюрным размером, который составляет 17,6 х 10,0 х 4,0 см.