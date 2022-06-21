Новый монитор Samsung создан из отходов пластика, найденных в океане

Новый монитор Samsung создан из отходов пластика, найденных в океанеСейчас подобному удивляться не приходится
Не отстаёт от купертиновцев и компания Samsung. И речь не только о точно таком же отказе зарядников в комплекте с флагманами. Корейский IT-гигант решил представить монитор ViewFinity S8, который изготовлен из материалов, полученных при переработке отходов пластика, найденного в океане.
Представители Samsung заявили, что таким образом компания хочет помочь морской экосистеме и уменьшить собственное воздействие на окружающую среду.
Из прочего стоит отметить, что новый монитор бренда ориентирован на творческих профессионалов. Он представлен в двух размерах — 32 и 27 дюймов. ViewFinity S8 поддерживает разрешение UHD и VESA DisplayHDR 600.
Сообщается, что в силу своей «профессиональности», новинка получила док-станцию для настольных компьютеров или ноутбуков.