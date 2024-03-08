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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 21:27
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Новый офис Google «пухнет» от технологичности, но Wi-Fi там ужасный

Из-за крыши
Недавно открытый офис «Bay View» компании Google, построенный для работы над инновационными проектами по искусственному интеллекту, столкнулся с серьезными проблемами с Wi-Fi. Шесть источников подтверждают, что интернет в здании оставляет желать лучшего, что затрудняет работу сотрудников.

Кресла и открытые рабочие пространства неудобны для сотрудников, использующих ноутбуки, так как им приходится подключаться к интернету через эфирные кабели. Персонал вынужден использовать свои телефоны в качестве точек доступа. Представители компании признали проблемы с Wi-Fi и утверждают, что работают над их устранением.

Несмотря на столь красочное описание нового здания в проспекте компании, сотрудники выражают недовольство из-за слабой связи. Официальных объяснений касательно причин проблем с Wi-Fi не поступало, но сотрудники предполагают, что виной может быть необычная форма крыши, «поглощающей» сигналы.

Сотрудникам рекомендовано выходить на улицу или использовать кафе с сильным Wi-Fi сигналом. Некоторым выдали новые ноутбуки с более мощными чипами. В здании также активно ведется работа над проектами по искусственному интеллекту, несмотря на трудности с интернетом.