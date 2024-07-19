Новый оптический инструмент SPECTRA улучшает диагностику рака

Команда ученых утверждает, что SPECTRA обладает огромным потенциалом для раннего и точного обнаружения рака. Метод опубликован в журнале Advanced Functional Materials.

SPECTRA сочетает в себе рамановскую спектроскопию и ДНК-оригами. Спектроскопия позволяет анализировать молекулярные вибрации, а ДНК-оригами используется для создания точных структур из ДНК. Исследователи использовали сложенные ДНК как каркас для создания плазмонных наночастиц и молекул-репортеров, которые связываются с раковыми клетками.

В отличие от КТ и МРТ, которые могут указывать на наличие опухоли, но не дают точной информации о молекулярных признаках метастазирования, SPECTRA эффективно связывается с метастатическими клетками. Это обеспечивает более точное определение агрессивных клеток в опухоли.