Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2024, 21:04
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Новый оптический инструмент SPECTRA улучшает диагностику рака

С помощью нанозондов
Инженеры из университета Джонса Хопкинса разработали оптический инструмент под названием SPECTRA, который может значительно улучшить диагностику рака. Новый метод использует крошечные нанозонды, которые начинают светиться при прикреплении к агрессивным раковым клеткам, позволяя врачам отличать локализованные опухоли от метастатических, способных распространяться по организму.
Новый оптический инструмент SPECTRA улучшает диагностику рака

© Ferra.ru

Команда ученых утверждает, что SPECTRA обладает огромным потенциалом для раннего и точного обнаружения рака. Метод опубликован в журнале Advanced Functional Materials.

SPECTRA сочетает в себе рамановскую спектроскопию и ДНК-оригами. Спектроскопия позволяет анализировать молекулярные вибрации, а ДНК-оригами используется для создания точных структур из ДНК. Исследователи использовали сложенные ДНК как каркас для создания плазмонных наночастиц и молекул-репортеров, которые связываются с раковыми клетками.

В отличие от КТ и МРТ, которые могут указывать на наличие опухоли, но не дают точной информации о молекулярных признаках метастазирования, SPECTRA эффективно связывается с метастатическими клетками. Это обеспечивает более точное определение агрессивных клеток в опухоли.

Новый оптический инструмент SPECTRA улучшает диагностику рака
© Advanced Functional Materials