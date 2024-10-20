Наука и технологии
Опубликовано 20 октября 2024, 14:40
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Новый оптический переключатель ускорит передачу данных по оптоволокну

Новая разработка
Команда ученых из Университета Мичигана представила новый оптический переключатель, способный значительно повысить скорость передачи данных через оптоволоконные кабели. Устройство использует свет для управления другими световыми сигналами, исключая необходимость преобразования в электрические сигналы, что сокращает время и энергозатраты.
Новый оптический переключатель ускорит передачу данных по оптоволокну

© Ferra.ru

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, описывается, как ученые продемонстрировали работу ультрабыстрого оптического переключателя, пульсируя циркулярно поляризованным светом через оптическую полость с ультратонким полупроводником. Устройство может функционировать как стандартный оптический переключатель или как логический элемент Exclusive OR (XOR).

По словам ученых, оптический переключатель является основным элементом в построении оптических вычислительных систем и нейронных сетей. Ученые использовали лазер, который многократно отражается в оптической полости, увеличивая его силу.

При этом в результате оптического Эффекта Штарка создается псевдоминное поле, которое значительно влияет на электроны, позволяя управлять их спином. Это открывает новые возможности как для фундаментальной науки, так и для технологий, связанных с оптическими вычислениями, что может привести к созданию экзотических состояний материи.

Новый оптический переключатель ускорит передачу данных по оптоволокну

© Deng Laboratory, University of Michigan

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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