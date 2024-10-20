Новый оптический переключатель ускорит передачу данных по оптоволокну

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, описывается, как ученые продемонстрировали работу ультрабыстрого оптического переключателя, пульсируя циркулярно поляризованным светом через оптическую полость с ультратонким полупроводником. Устройство может функционировать как стандартный оптический переключатель или как логический элемент Exclusive OR (XOR).

По словам ученых, оптический переключатель является основным элементом в построении оптических вычислительных систем и нейронных сетей. Ученые использовали лазер, который многократно отражается в оптической полости, увеличивая его силу.

При этом в результате оптического Эффекта Штарка создается псевдоминное поле, которое значительно влияет на электроны, позволяя управлять их спином. Это открывает новые возможности как для фундаментальной науки, так и для технологий, связанных с оптическими вычислениями, что может привести к созданию экзотических состояний материи.