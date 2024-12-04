Наука и технологии
Опубликовано 04 декабря 2024, 23:07
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Новый оптоволоконный датчик поможет мониторить состояние мозга после травм

Технология следит за биомаркерами здоровья
Ученые разработали новую систему оптоволоконного сенсора, которая поможет врачам следить за состоянием мозга у пациентов после травматических повреждений. Этот прибор способен одновременно и непрерывно отслеживать шесть ключевых биомаркеров здоровья мозга, что может существенно улучшить диагностику и мониторинг после черепно-мозговых травм.
Новый оптоволоконный датчик поможет мониторить состояние мозга после травм

© Ferra.ru

После травмы мозга, например, сотрясения, может произойти вторичное повреждение из-за отека мозга. Для мониторинга состояния используют биомаркеры в крови или спинномозговой жидкости. Однако текущие методы не всегда могут отслеживать несколько маркеров одновременно. Новая система решает эту проблему.

Ученые создали оптоволоконный сенсор, который отслеживает температуру, pH, а также концентрации растворенного кислорода, глюкозы, натрия и кальция. Для этого они оснастили волокна флуоресцентными наконечниками, чувствительными к каждому из маркеров. Специальный лазер с несколькими длинами волн использовался для мониторинга изменения яркости, которое сигнализировало о взаимодействии с биомаркерами.

Система была протестирована и показала точность при анализе биомаркеров в спинномозговой жидкости.