Новый оптоволоконный датчик поможет мониторить состояние мозга после травм

После травмы мозга, например, сотрясения, может произойти вторичное повреждение из-за отека мозга. Для мониторинга состояния используют биомаркеры в крови или спинномозговой жидкости. Однако текущие методы не всегда могут отслеживать несколько маркеров одновременно. Новая система решает эту проблему.

Ученые создали оптоволоконный сенсор, который отслеживает температуру, pH, а также концентрации растворенного кислорода, глюкозы, натрия и кальция. Для этого они оснастили волокна флуоресцентными наконечниками, чувствительными к каждому из маркеров. Специальный лазер с несколькими длинами волн использовался для мониторинга изменения яркости, которое сигнализировало о взаимодействии с биомаркерами.

Система была протестирована и показала точность при анализе биомаркеров в спинномозговой жидкости.