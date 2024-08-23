Новый отоскоп позволит более точно диагностировать заболевания уха

Опубликовано 23 августа 2024, 23:48
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Новый отоскоп позволит более точно диагностировать заболевания ухаУстройство использует технологию оптической когерентной томографии
Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали новый отоскоп, который позволяет более точно диагностировать заболевания уха. Этот новый прибор сочетает в себе традиционный отоскоп с технологией оптической когерентной томографии (ОКТ).
Новый отоскоп позволяет получить детальные изображения не только поверхности барабанной перепонки, но и ее внутренних структур. Это позволяет более точно диагностировать различные заболевания уха и назначить эффективное лечение. Ученые провели клинические испытания нового отоскопа на более чем 100 пациентах. Результаты показали, что устройство позволяет выявить патологические изменения, которые не могут быть обнаружены с помощью традиционного отоскопа.
Новый отоскоп является простым в использовании и может быть легко интегрирован в существующие клинические протоколы. Это делает его доступным для широкого круга врачей-отоларингологов.
Источник:Medical Xplore
Автор:Булат Кармак