Новый патент рассекретил "умное" кольцо Google со встроенной камерой

Изначально заявка на регистрацию документа была подана еще в мае 2019 года, но известно о ней стало только 10 ноября 2020 года, сообщает Softpedia news. В описании патента говорится, что размер кольца достаточное, чтобы поместить в нем человеческий палец. При этом, судя по всему, речь идет о большом пальце — именно там пользователь должен будет носить девайс.