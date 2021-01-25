Наука и технологии
Сегодня 11:34
Новый пауэрбанк Honor получил поддержку двухсторонней сверхбыстрой зарядки
И крайне демократичную цену
Как стало известно, Honor решила выпустить не только новый флагманский смартфон Honor V40, но также и продвинутый пауэрбанк. Новинка, получившая название Super Fast Power Bank 12000, может похвастаться не только немалым объёмом, но и поддержкой двухсторонней сверхбыстрой зарядки на 66 Вт.
Так, внешний аккумулятор Honor, благодаря ёмкости в 12 000 мАч, способен зарядить среднестатистический смартфон около трёх раз, пишет Gizmochina. При этом устройство автоматически определяет тип подключённого к нему гаджета, на основе чего и подбирает необходимую мощность.
Немаловажной особенностью Super Fast Power Bank 12000 является и то, что быстрая зарядка работает и в случае пополнения заряда самого пауэрбанка. Так, устройство на 12 000 мАч от 0 до 100% можно зарядить всего лишь за 1 час и 48 минут.
Что же касательно цены новинки, то за неё на родине просят всего лишь 55 долларов или 4,1 тыс рублей. Это, стоит признать, достаточно невысокая цена за технологичные особенности, использованные при создании внешнего аккумулятора.