Новый пауэрбанк Honor получил поддержку двухсторонней сверхбыстрой зарядки

Немаловажной особенностью Super Fast Power Bank 12000 является и то, что быстрая зарядка работает и в случае пополнения заряда самого пауэрбанка. Так, устройство на 12 000 мАч от 0 до 100% можно зарядить всего лишь за 1 час и 48 минут.

Что же касательно цены новинки, то за неё на родине просят всего лишь 55 долларов или 4,1 тыс рублей. Это, стоит признать, достаточно невысокая цена за технологичные особенности, использованные при создании внешнего аккумулятора.