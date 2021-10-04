Новый план по экологии Еврокомиссии расценили как «самоубийство»

Об этом заявили депутаты Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков в рамках обращения к ЕК. По их мнению, цели ЕС являются чересчур амбициозными, что обернулось удорожанием квот на выброс углерода на 80%. Они обратили внимание, что все это разворачивается на фоне спада европейской экономики на 4,7% ввиду пандемии коронавирусной инфекции и повышенными ценами на газ. Все эти факторы приводят к тому, что промышленность останавливается, в то время как недостаток энергоресурсов, напротив, увеличивается.

“Это не только экономическое самоубийство, но и предательство наиболее уязвимых слоёв нашего общества. Эти меры приведут к росту цен на энергоносители и породят бедность”, — заявили парламентарии.