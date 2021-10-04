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Новый план по экологии Еврокомиссии расценили как «самоубийство»Депутаты Европарламента считают, что он породит бедность
Нескольким ранее Еврокомиссия установила план по экологии, направленный на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году. По мнению Европарламента для союза он обернется “экономическим самоубийством”.
Об этом заявили депутаты Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков в рамках обращения к ЕК. По их мнению, цели ЕС являются чересчур амбициозными, что обернулось удорожанием квот на выброс углерода на 80%. Они обратили внимание, что все это разворачивается на фоне спада европейской экономики на 4,7% ввиду пандемии коронавирусной инфекции и повышенными ценами на газ. Все эти факторы приводят к тому, что промышленность останавливается, в то время как недостаток энергоресурсов, напротив, увеличивается.
“Это не только экономическое самоубийство, но и предательство наиболее уязвимых слоёв нашего общества. Эти меры приведут к росту цен на энергоносители и породят бедность”, — заявили парламентарии.