Новый подход к анализу белков поможет в лечение рака

Используя комбинацию методов профилирования белков на основе активности (ABPP), команда выявила, какие белки и конкретные участки на них связываются с химическими соединениями. Эти данные могут помочь в создании более эффективных противораковых препаратов.

По словам ученых, один метод дал общее представление о взаимодействиях, а второй показал точные места этих взаимодействий. Исследователи использовали стереозонды — химические соединения, которые необратимо связываются с белками, особенно с цистеином, играющим важную роль в структуре белков раковых клеток.

Эта двойная стратегия позволяет более точно нацеливаться на белковые мишени, что может привести к разработке новых терапий для борьбы с раком.