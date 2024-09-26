Новый подход к изучению костей поможет в профилактике заболеваний

Тан сравнила свою методику с Google Earth, позволяющей выбрать вид из космоса или же с уровня улицы. Команда изучила трабекулярную кость, которая, будучи пористой, способствует амортизации и прочности костей, таких как бедренная кость и позвонки. Исследователи использовали фемтосекундный лазер для создания точной сетки, что позволило установить корреляции между различными методами визуализации, включая электронную микроскопию и рентгеновскую микроскопию.

По словам Тони Тан, данный метод может улучшить понимание заболеваний костей, таких как остеоартрит, благодаря выявлению тонких структурных изменений, которые не обнаруживаются традиционными клиническими инструментами.