Новый подход к изучению костей поможет в профилактике заболеваний

Опубликовано 26 сентября 2024, 21:351 мин.
Новый подход к изучению костей поможет в профилактике заболеванийУникальная методика анализа костной структуры
Ученые из Университета Вирджинии представили новый подход к изучению структуры костей с помощью передовых технологий визуализации. В своей статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, ассистент-профессор механической инженерии Тони Тан описывает методику, позволяющую анализировать биологическую ткань на различных уровнях — от миллиметров до нанометров.
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Тан сравнила свою методику с Google Earth, позволяющей выбрать вид из космоса или же с уровня улицы. Команда изучила трабекулярную кость, которая, будучи пористой, способствует амортизации и прочности костей, таких как бедренная кость и позвонки. Исследователи использовали фемтосекундный лазер для создания точной сетки, что позволило установить корреляции между различными методами визуализации, включая электронную микроскопию и рентгеновскую микроскопию.
По словам Тони Тан, данный метод может улучшить понимание заболеваний костей, таких как остеоартрит, благодаря выявлению тонких структурных изменений, которые не обнаруживаются традиционными клиническими инструментами.