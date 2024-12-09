Новый подход научил роботов манипулировать сложными объектами

В отличие от традиционных методов, Tac-Man не требует предварительных данных о механизме работы объекта. Робот с помощью сенсоров оценивает давление и текстуру поверхности, корректируя свои движения «на ходу». Это похоже на то, как человек открывает ящик: не рассчитывая механические параметры, а чувствуя движение через прикосновение.

Метод был протестирован на роботах, выполняющих задачи с различными дверцами, ящиками и мебелью. Система успешно адаптировалась к изменениям механики объектов, обеспечивая высокую точность выполнения заданий. Также проводились симуляции на платформе NVIDIA Isaac Sim, где Tac-Man показал более высокую эффективность по сравнению с другими методами.