Новый подход научил роботов манипулировать сложными объектами

Опубликовано 09 декабря 2024, 20:051 мин.
Новый подход научил роботов манипулировать сложными объектамиБез подготовки
Ученые из Китая и Великобритании представили Tac-Man — новую технологию, позволяющую роботам манипулировать сложными объектами без предварительного программирования. В основе метода лежит использование тактильной обратной связи, которая помогает роботам адаптироваться к различным предметам в реальном времени.
© Zhao et al.
В отличие от традиционных методов, Tac-Man не требует предварительных данных о механизме работы объекта. Робот с помощью сенсоров оценивает давление и текстуру поверхности, корректируя свои движения «на ходу». Это похоже на то, как человек открывает ящик: не рассчитывая механические параметры, а чувствуя движение через прикосновение.
Метод был протестирован на роботах, выполняющих задачи с различными дверцами, ящиками и мебелью. Система успешно адаптировалась к изменениям механики объектов, обеспечивая высокую точность выполнения заданий. Также проводились симуляции на платформе NVIDIA Isaac Sim, где Tac-Man показал более высокую эффективность по сравнению с другими методами.