Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2025, 11:20
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Новый подводный кабель за $760 миллионов свяжет Сингапур с США

Проект Bifrost укрепит статус Сингапура как цифрового хаба Азии
Первый подводный кабель, который напрямую соединит Сингапур с западным побережьем США, получил лицензию на размещение в Америке. Этот проект, известный как система кабелей Bifrost, станет важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры Азии.
Новый подводный кабель за $760 миллионов свяжет Сингапур с США

© Ferra.ru

Кабельная система Bifrost, совместный проект компании Keppel, дочерней компании Meta Platforms Inc* (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) и PT Telekomunikasi Indonesia International, должна быть готова к коммерческой эксплуатации во второй половине 2025 года, говорится в заявлении Keppel, опубликованном в пятницу.

Кабель протяженностью более 20 000 километров соединит США и Сингапур через Индонезию. Ожидается, что он будет готов к коммерческому использованию во второй половине 2025 года.

Стоимость проекта оценивается в $760 миллионов, из которых $350 миллионов приходится на долю компании Keppel. По данным представителей компании, кабель значительно укрепит стратегическое положение Сингапура как ведущего цифрового центра Азии и поддержит быстрорастущую цифровую экономику региона.

По словам министра цифрового развития Сингапура Джозефин Тео, развитие подводных кабелей и дата-центров принесет стране до $14,8 миллиарда инвестиций. Кроме того, Сингапур планирует вложить до $12 миллиардов в строительство экологически чистых дата-центров.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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