Кабельная система Bifrost, совместный проект компании Keppel, дочерней компании Meta Platforms Inc* (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) и PT Telekomunikasi Indonesia International, должна быть готова к коммерческой эксплуатации во второй половине 2025 года, говорится в заявлении Keppel, опубликованном в пятницу.

Кабель протяженностью более 20 000 километров соединит США и Сингапур через Индонезию. Ожидается, что он будет готов к коммерческому использованию во второй половине 2025 года.

Стоимость проекта оценивается в $760 миллионов, из которых $350 миллионов приходится на долю компании Keppel. По данным представителей компании, кабель значительно укрепит стратегическое положение Сингапура как ведущего цифрового центра Азии и поддержит быстрорастущую цифровую экономику региона.

По словам министра цифрового развития Сингапура Джозефин Тео, развитие подводных кабелей и дата-центров принесет стране до $14,8 миллиарда инвестиций. Кроме того, Сингапур планирует вложить до $12 миллиардов в строительство экологически чистых дата-центров.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России