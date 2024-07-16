Новый препарат от диабета увеличил количество вырабатывающих инсулин клеток на 700%

Бета-клетки, имеющие решающее значение для выработки инсулина, обычно разрушаются или нарушаются при диабете. Современные методы лечения предполагают регулярные инъекции инсулина, но новый подход направлен на регенерацию этих клеток. Терапия сочетает гармин, природную молекулу, которая ингибирует фермент DYRK1A в бета-клетках, с агонистом рецептора GLP1 — классом препаратов для лечения диабета, известных тем, что способствуют снижению веса.

В ходе исследования человеческие бета-клетки были имплантированы в мышиные модели диабета 1 и 2 типа. Лечение гармином и агонистами рецепторов GLP1 привело к увеличению числа бета-клеток на 700% в течение трех месяцев, обратив вспять симптомы диабета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.