Наука и технологии
Опубликовано 05 ноября 2024, 09:45
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Новый препарат поможет в лечении внезапной потери слуха

Исследования показали эффективность вещества AC102
Команда ученых из Медицинского университета Вены изучила действие нового вещества AC102, которое может стать прорывом в лечении острой внезапной потери слуха. Результаты исследований, проведенных на животных моделях, были опубликованы в журнале Cell Death & Disease.
Новый препарат поможет в лечении внезапной потери слуха

© Ferra.ru

AC102 показал значительную эффективность в восстановлении остаточного слуха у животных после кохлеарной имплантации. На сегодняшний день эта операция является единственным способом частичного восстановления слуха, однако она часто вызывает повреждение внутреннего уха, что приводит к утрате оставшегося «естественного» слуха.

Препарат AC102 действует как мощное противовоспалительное средство, защищая клетки внутреннего уха от гибели и снижая повреждения слуховых нервов. Благодаря этим свойствам ученые предполагают, что вещество может быть также полезным при острой внезапной потере слуха, особенно когда обычное лечение кортизоном оказывается неэффективным.

В настоящее время началась вторая фаза клинических исследований, которая проходит в нескольких центрах Европы, включая Медицинский университет Вены.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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