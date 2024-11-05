Новый препарат поможет в лечении внезапной потери слуха

AC102 показал значительную эффективность в восстановлении остаточного слуха у животных после кохлеарной имплантации. На сегодняшний день эта операция является единственным способом частичного восстановления слуха, однако она часто вызывает повреждение внутреннего уха, что приводит к утрате оставшегося «естественного» слуха.

Препарат AC102 действует как мощное противовоспалительное средство, защищая клетки внутреннего уха от гибели и снижая повреждения слуховых нервов. Благодаря этим свойствам ученые предполагают, что вещество может быть также полезным при острой внезапной потере слуха, особенно когда обычное лечение кортизоном оказывается неэффективным.

В настоящее время началась вторая фаза клинических исследований, которая проходит в нескольких центрах Европы, включая Медицинский университет Вены.