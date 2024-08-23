Новый препарат поможет замедлить развитие деменции

Опубликовано 23 августа 2024, 23:19
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Новый препарат поможет замедлить развитие деменцииИсследование показало эффективность ингибиторов
Ученые из Каролинского института (Швеция) разработали новый препарат, который может замедлить развитие деменции с тельцами Леви. Это заболевание является второй по распространенности формой деменции после болезни Альцгеймера.
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Новый препарат, ингибиторы холинэстеразы, был испытан на группе пациентов с деменцией с тельцами Леви. Результаты показали, что препарат может замедлить когнитивное снижение у пациентов и снизить риск смерти в первый год после диагноза.
По словам ученых, результаты исследования подчеркивают потенциальные преимущества ингибиторов холинэстеразы для пациентов с деменцией с тельцами Леви и поддерживают обновление руководств по лечению.
Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата и его безопасность для пациентов. Ученые также планируют изучить влияние препарата на другие симптомы деменции с тельцами Леви.