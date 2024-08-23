Новый препарат поможет замедлить развитие деменции

Новый препарат, ингибиторы холинэстеразы, был испытан на группе пациентов с деменцией с тельцами Леви. Результаты показали, что препарат может замедлить когнитивное снижение у пациентов и снизить риск смерти в первый год после диагноза.

По словам ученых, результаты исследования подчеркивают потенциальные преимущества ингибиторов холинэстеразы для пациентов с деменцией с тельцами Леви и поддерживают обновление руководств по лечению.

Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата и его безопасность для пациентов. Ученые также планируют изучить влияние препарата на другие симптомы деменции с тельцами Леви.