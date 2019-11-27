Новый препарат ускорил развитие гриппа и сделал его неизлечимым

Исследователи взяли анализы у детей, которым выписали лечение именно балоксавир при болезни гриппом, после чего выделили из них вирусы штамма H3N2 с дальнейшей расшифровкой их генома. По итогу ученые выяснили, что исследуемые вирусы, находившиеся в теле детей, сумели выработать неуязвимость к балоксавиру. Таким образом лекарство не только не смогло полностью вылечить детей, но также сделало сам вирус неуязвимым.

В связи с результатами нового открытия, ученые предостерегают врачей от массового использования балоксавира, ведь именно из-за данного лечебного препарата вирус гриппа может стать еще более опасным, чем он есть сейчас.