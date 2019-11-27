Наука и технологии
Сегодня 18:07
Новый препарат ускорил развитие гриппа и сделал его неизлечимым
Поэтому ученые как минимум просят не использовать новое лекарство массово
Ученые из Токийского и Висконсинского университетов сумели выяснить, что новейший противовирусный препарат балоксавир, очень часто используемый в наше время при лечении гриппа, не только борется с вирусом, но и ускоряет его эволюцию. Данный факт делает препарат опасным, так как в конечном итоге вирусы становятся крайне устойчивыми к этому виду препарата.
Исследователи взяли анализы у детей, которым выписали лечение именно балоксавир при болезни гриппом, после чего выделили из них вирусы штамма H3N2 с дальнейшей расшифровкой их генома. По итогу ученые выяснили, что исследуемые вирусы, находившиеся в теле детей, сумели выработать неуязвимость к балоксавиру. Таким образом лекарство не только не смогло полностью вылечить детей, но также сделало сам вирус неуязвимым.
В связи с результатами нового открытия, ученые предостерегают врачей от массового использования балоксавира, ведь именно из-за данного лечебного препарата вирус гриппа может стать еще более опасным, чем он есть сейчас.