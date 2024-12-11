Новый прибор поможет незрячим людям ориентироваться через изменение формы

Внешне устройство напоминает фонарик, который изгибается, указывая, куда нужно двигаться, и выпрямляется, когда пользователь направляется в правильную сторону. Исследование показало, что с помощью этого устройства люди с нарушением зрения могут выполнять задачи навигации не хуже зрячих участников. Это результат, который не удавалось достичь с другими навигационными средствами.

Испытания показали, что «Shape» значительно ускоряет процесс нахождения целей в виртуальной реальности по сравнению с традиционными вибрационными технологиями, которые используются для помощи людям с нарушением зрения. Участники исследования отметили, что они предпочли бы использовать «Shape», так как он не вызывает усталости и легко воспринимается.