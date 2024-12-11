Новый прибор поможет незрячим людям ориентироваться через изменение формы

Новый прибор поможет незрячим людям ориентироваться через изменение формыТехнология с тактильной обратной связью
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Внешне устройство напоминает фонарик, который изгибается, указывая, куда нужно двигаться, и выпрямляется, когда пользователь направляется в правильную сторону. Исследование показало, что с помощью этого устройства люди с нарушением зрения могут выполнять задачи навигации не хуже зрячих участников. Это результат, который не удавалось достичь с другими навигационными средствами.
Испытания показали, что «Shape» значительно ускоряет процесс нахождения целей в виртуальной реальности по сравнению с традиционными вибрационными технологиями, которые используются для помощи людям с нарушением зрения. Участники исследования отметили, что они предпочли бы использовать «Shape», так как он не вызывает усталости и легко воспринимается.
Компания MakeSense Technology, продолжая развивать эту технологию, надеется выпустить первое коммерческое устройство к концу 2025 года. Это устройство может стать революционным решением для людей с нарушением зрения, улучшив их мобильность и независимость в повседневной жизни.
В настоящее время для ориентирования люди с нарушением зрения используют белые трости и поводырей, однако эти способы имеют свои ограничения. Технология «Shape» открывает новые возможности для свободной навигации в сложных условиях, что делает ее перспективной в будущем.