Новый прибор поможет в борьбе с хронической болью

Недавние клинические испытания показали, что многие участники испытали облегчение после одной процедуры. В исследовании, опубликованном в журнале Pain, 60% участников, получавших реальное лечение, сообщили о значительном снижении симптомов.

Устройство Diadem базируется на нейромодуляции, технике, которая регулирует активность определенных участков мозга. В отличие от методов, основанных на электрических токах и магнитных полях, Diadem направляет ультразвуковые волны в переднюю поясную кору, что позволяет более точно воздействовать на целевые области.

Команда готовится к третьей фазе клинических испытаний.