Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2024, 23:25
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Новый прибор поможет в борьбе с хронической болью

С помощью ультразвука
Ученые из Университета Юты разработали новый прибор для борьбы с хронической болью, который может стать долгожданным решением для пациентов. Устройство Diadem использует ультразвук для неинвазивной стимуляции глубоких областей мозга, что может нарушить ошибочные сигналы, вызывающие хроническую боль.
Новый прибор поможет в борьбе с хронической болью

© Ferra.ru

Недавние клинические испытания показали, что многие участники испытали облегчение после одной процедуры. В исследовании, опубликованном в журнале Pain, 60% участников, получавших реальное лечение, сообщили о значительном снижении симптомов.

Устройство Diadem базируется на нейромодуляции, технике, которая регулирует активность определенных участков мозга. В отличие от методов, основанных на электрических токах и магнитных полях, Diadem направляет ультразвуковые волны в переднюю поясную кору, что позволяет более точно воздействовать на целевые области.

Команда готовится к третьей фазе клинических испытаний.