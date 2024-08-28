Новый прибор поможет в борьбе с хронической болью

Опубликовано 28 августа 2024, 23:251 мин.
Новый прибор поможет в борьбе с хронической больюС помощью ультразвука
Ученые из Университета Юты разработали новый прибор для борьбы с хронической болью, который может стать долгожданным решением для пациентов. Устройство Diadem использует ультразвук для неинвазивной стимуляции глубоких областей мозга, что может нарушить ошибочные сигналы, вызывающие хроническую боль.
© Ferra.ru
Недавние клинические испытания показали, что многие участники испытали облегчение после одной процедуры. В исследовании, опубликованном в журнале Pain, 60% участников, получавших реальное лечение, сообщили о значительном снижении симптомов.
Устройство Diadem базируется на нейромодуляции, технике, которая регулирует активность определенных участков мозга. В отличие от методов, основанных на электрических токах и магнитных полях, Diadem направляет ультразвуковые волны в переднюю поясную кору, что позволяет более точно воздействовать на целевые области.
Команда готовится к третьей фазе клинических испытаний.