Новый проект создателя ChatGPT обещал криптовалюту за сканирование глаз, но оставил пользователя без награды

Новый проект создателя ChatGPT обещал криптовалюту за сканирование глаз, но оставил пользователя без наградыПолучилось как-то не очень
Обычно Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, становится объектом внимания из-за воздействия технологий его компании, таких как ChatGPT, на общество и рынок труда.
Однако на этой неделе основное внимание было уделено мировому запуску его нового проекта под названием Worldcoin. Это металлический шар, который сканирует радужку глаза, регистрируя её уникальный биометрический отпечаток в блокчейне и выплачивая пользователям криптовалюту в обмен на эти личные данные.
Проект обещает служить универсальной идентификационной картой, подтверждающей вашу личность в Интернете, где всё больше контента создается искусственным интеллектом.
Однако проект столкнулся с рядом проблем. Во время бета-тестирования выяснилось, что компания сканировала глаза людей в развивающихся странах без должного информирования, и многие чувствовали, что их обманули.
Кроме того, в США люди, согласившиеся на сканирование, не получили обещанную криптовалюту. Причина этого остаётся неясной, но, похоже, это связано с регуляторной неопределённостью в США.
В итоге, несмотря на обещания и амбиции, многие пользователи остались разочарованными и без обещанного вознаграждения.