Новый проект создателя ChatGPT обещал криптовалюту за сканирование глаз, но оставил пользователя без награды

Однако на этой неделе основное внимание было уделено мировому запуску его нового проекта под названием Worldcoin. Это металлический шар, который сканирует радужку глаза, регистрируя её уникальный биометрический отпечаток в блокчейне и выплачивая пользователям криптовалюту в обмен на эти личные данные.

Проект обещает служить универсальной идентификационной картой, подтверждающей вашу личность в Интернете, где всё больше контента создается искусственным интеллектом.

Однако проект столкнулся с рядом проблем. Во время бета-тестирования выяснилось, что компания сканировала глаза людей в развивающихся странах без должного информирования, и многие чувствовали, что их обманули.

Кроме того, в США люди, согласившиеся на сканирование, не получили обещанную криптовалюту. Причина этого остаётся неясной, но, похоже, это связано с регуляторной неопределённостью в США.

В итоге, несмотря на обещания и амбиции, многие пользователи остались разочарованными и без обещанного вознаграждения.